Shopmonkey
Shopmonkey Maaşlar

Shopmonkey şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $120,600 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $299,088 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shopmonkey. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

İş Operasyonları
$176K
Ürün Tasarımcısı
$121K
Satış
$141K

Yazılım Mühendisi
$145K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$299K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


