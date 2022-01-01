Şirket Dizini
Shopify Maaşlar

Shopify şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $40,655 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $367,054 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shopify. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobil Yazılım Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Ürün Müdürü
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Ürün Tasarımcısı
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Tasarımcısı

Pazarlama
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
L7 $264K
L8 $367K
Müşteri Hizmetleri
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Veri Bilimi Müdürü
L7 $221K
L8 $279K
Mali Analист
L5 $90.4K
L6 $121K
İş Analisti
Median $97.9K
Satış Mühendisi
Median $151K
İş Operasyonları
Median $350K
Pazarlama Operasyonları
Median $102K
İK Uzmanı
Median $130K
Çözüm Mimarı
Median $105K

Veri Mimarı

Bulut Güvenliği Mimarı

İş Operasyonları Müdürü
Median $106K
İnsan Kaynakları
Median $90K
Satış
Median $87.4K
Teknik Program Müdürü
Median $276K
Teknik Yazar
Median $66.7K
İş Geliştirme
Median $326K
Ürün Tasarım Müdürü
Median $315K
Program Müdürü
Median $150K
Siber Güvenlik Analisti
Median $109K
Muhasebeci
$89.6K
İdari Asistan
$41K
Personel Şefi
$109K
Metin Yazarı
$52.6K
Veri Analisti
$164K
Grafik Tasarımcı
$149K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$104K
Yönetim Danışmanı
$241K
Proje Müdürü
$69.6K
UX Araştırmacısı
Median $100K
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Shopify şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.25% üç aylık)

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Shopify şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Shopify şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.25% üç aylık)

SSS

Shopify şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $367,054 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the L8 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shopify şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,356 tutarındadır.

