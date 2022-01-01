Şirket Dizini
Shopee
Shopee Maaşlar

Shopee şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $13,594 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $231,746 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shopee. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Yapay Zeka Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $74.9K
Veri Analisti
Median $57K

İş Analisti
Median $75.8K
İş Geliştirme
Median $13.6K
Veri Bilimci
Median $91.2K
Ürün Tasarımcısı
Median $49.1K
Teknik Program Müdürü
Median $74.8K

Teknik Proje Müdürü

İnsan Kaynakları
Median $54.8K
Mali Analист
Median $60K
Pazarlama
Median $44.5K
Proje Müdürü
Median $38.7K
İK Uzmanı
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Muhasebeci
$49.8K
İş Operasyonları
$46.9K
İş Operasyonları Müdürü
$44.7K
Jeoloji Mühendisi
$174K
Grafik Tasarımcı
$71.2K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$44.2K
Hukuk
$98K
Satış
$41.3K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$225K
UX Araştırmacısı
$102K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Shopee şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Shopee şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $231,746 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Senior Expert Software Engineer level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shopee şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $70,340 tutarındadır.

