ShopBack
ShopBack Maaşlar

ShopBack şirketinin maaşları alt seviyede UX Araştırmacısı için yıllık $15,900 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $388,746 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ShopBack. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $54.4K
Ürün Müdürü
Median $120K
İş Analisti
$44.3K

İş Geliştirme
$50.7K
Pazarlama
$49K
Ürün Tasarımcısı
$74.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$389K
UX Araştırmacısı
$15.9K
Hak Ediş Takvimi

5%

YIL 1

25%

YIL 2

70%

YIL 3

ShopBack şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 5% hak ediş süresi 1st-YIL (5.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 70% hak ediş süresi 3rd-YIL (70.00% yıllık)

SSS

ShopBack şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $388,746 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ShopBack şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $52,503 tutarındadır.

