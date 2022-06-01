Şirket Dizini
SHL
SHL Maaşlar

SHL şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $17,555 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $248,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SHL. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $17.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $60.7K
Pazarlama
$249K

Ürün Müdürü
$47.7K
Satış
$42.3K
SSS

SHL şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $248,750 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SHL şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $47,739 tutarındadır.

