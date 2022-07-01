Şirket Dizini
Shipwell Maaşlar

Shipwell şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $96,900 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shipwell. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $115K

Backend Yazılım Mühendisi

Müşteri Başarısı
$102K
Veri Bilimi Müdürü
$201K

Ürün Tasarımcısı
$96.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$161K
SSS

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shipwell adalah Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shipwell adalah $115,000.

