Shipt
Shipt Maaşlar

Shipt şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $41,078 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $362,875 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shipt. Son güncellenme: 9/19/2025

Yazılım Mühendisi
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Ürün Müdürü
Median $147K

Ürün Tasarımcısı
Median $110K

UX Tasarımcısı

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $195K
Muhasebeci
$128K
İş Analisti
$76.9K
Müşteri Hizmetleri
$41.1K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $88.2K
Ürün Tasarım Müdürü
$201K
Program Müdürü
$167K
Siber Güvenlik Analisti
Median $170K
Çözüm Mimarı
$99.1K
Teknik Program Müdürü
$121K
UX Araştırmacısı
$162K
SSS

El puesto con mayor remuneración reportado en Shipt es Veri Bilimci at the L5 level con una compensación total anual de $362,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Shipt es $152,898.

