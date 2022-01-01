Şirket Dizini
Shipsy
Shipsy Maaşlar

Shipsy şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $16,858 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $24,178 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shipsy. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $24.2K
Müşteri Hizmetleri
$16.9K
Ürün Müdürü
$22.2K

The highest paying role reported at Shipsy is Yazılım Mühendisi with a yearly total compensation of $24,178. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shipsy is $22,163.

