Şirket Dizini
Shiprocket
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Shiprocket Maaşlar

Shiprocket şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $6,676 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $65,083 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shiprocket. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $21K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $29.9K
İnsan Kaynakları
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ürün Tasarımcısı
$6.7K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$65.1K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Shiprocket şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $65,083 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shiprocket şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $29,859 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Shiprocket için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Databricks
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar