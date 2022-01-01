Şirket Dizini
Shippo
Shippo Maaşlar

Shippo şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $94,525 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları için $326,360 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shippo. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $180K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $220K
İş Operasyonları
$326K

İş Operasyonları Müdürü
$198K
Hukuk
$171K
Ürün Tasarımcısı
$196K
Ürün Müdürü
$196K
İK Uzmanı
$94.5K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Shippo şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Shippo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $326,360 tazminatla İş Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shippo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $196,015 tutarındadır.

