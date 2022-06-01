Şirket Dizini
ShipMonk
ShipMonk Maaşlar

ShipMonk şirketinin medyan maaşı Ürün Müdürü için $208,035 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ShipMonk. Son güncellenme: 11/30/2025

Ürün Müdürü
$208K
SSS

ShipMonk şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,035 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ShipMonk şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $208,035 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

