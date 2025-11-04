Şirket Dizini
ShiftKey
  • Maaşlar
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

ShiftKey Ürün Müdürü Maaşlar

ShiftKey şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $176K tutarındadır. ShiftKey şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
company icon
ShiftKey
Product Manager
Austin, TX
Yıllık toplam
$176K
Seviye
-
Temel maaş
$160K
Stock (/yr)
$0
Prim
$16K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ShiftKey?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

ShiftKey şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $214,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ShiftKey şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $176,000 tutarındadır.

