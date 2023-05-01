Şirket Dizini
ShiftKey
ShiftKey Maaşlar

ShiftKey şirketinin maaşları alt seviyede Cybersecurity Analyst için yıllık $73,975 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $176,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ShiftKey. Son güncellenme: 10/26/2025

Yazılım Mühendisi
Median $115K
Ürün Tasarımcısı
Median $165K

UX Tasarımcısı

Ürün Müdürü
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
SSS

ShiftKey şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $176,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ShiftKey şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $140,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar