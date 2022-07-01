Shift5 Maaşlar

Shift5 şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $175,272 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $335,921 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shift5 . Son güncellenme: 11/30/2025