Shift5
Shift5 Maaşlar

Shift5 şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $175,272 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $335,921 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shift5. Son güncellenme: 11/30/2025

Satış
$336K
Yazılım Mühendisi
$175K
SSS

Shift5 şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $335,921 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shift5 şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $255,597 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

