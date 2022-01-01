Şirket Dizini
Shield AI
Shield AI Maaşlar

Shield AI şirketinin maaşları alt seviyede Donanım Mühendisi için yıllık $100,000 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları Müdürü için $391,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shield AI. Son güncellenme: 10/14/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Donanım Mühendisi
Median $100K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $289K

Havacılık Mühendisi
$166K
İş Operasyonları Müdürü
$392K
İş Geliştirme
$130K
Veri Bilimci
$382K
Makine Mühendisi
$105K
Ürün Müdürü
$182K
İK Uzmanı
$161K
Teknik Program Müdürü
$182K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Shield AI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Shield AI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $391,950 tazminatla İş Operasyonları Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shield AI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,408 tutarındadır.

