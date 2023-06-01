Şirket Dizini
Shibumi
Shibumi Maaşlar

Shibumi şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $85,425 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $298,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shibumi. Son güncellenme: 11/30/2025

Satış
$299K
Yazılım Mühendisi
$85.4K
SSS

Shibumi şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $298,500 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shibumi şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $191,963 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

