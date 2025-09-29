Şirket Dizini
Servosys Solutions
Servosys Solutions Yazılım Mühendisi Maaşlar

Servosys Solutions şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹510K ile ₹714K arasında değişmektedir. Servosys Solutions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹552K - ₹642K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹510K₹552K₹642K₹714K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.94M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Servosys Solutions?

SSS

Servosys Solutions şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹713,777 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Servosys Solutions şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹509,841 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar