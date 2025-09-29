ServiceNow şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı IC2 için year başına $153K ile IC6 için year başına $467K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $178K tutarındadır. ServiceNow şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
$270K
$161K
$93.3K
$16K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
