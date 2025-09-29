Şirket Dizini
ServiceNow
  Maaşlar
  Teknik Program Müdürü

  Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

ServiceNow Teknik Program Müdürü Maaşlar

ServiceNow şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı IC2 için year başına $153K ile IC6 için year başına $467K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $178K tutarındadır. ServiceNow şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
TPM
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
Senior TPM
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
Staff TPM
$270K
$161K
$93.3K
$16K
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Teknik Program Müdürü at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $553,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Teknik Program Müdürü role in United States is $196,000.

