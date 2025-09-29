ServiceNow şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı IC1 için year başına $155K ile IC6 için year başına $478K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $205K tutarındadır. ServiceNow şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
