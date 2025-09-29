Şirket Dizini
ServiceNow
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
ServiceNow Yönetim Danışmanı Maaşlar

ServiceNow şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$161K - CA$191K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$149KCA$161KCA$191KCA$204K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$226K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

ServiceNow şirketindeki in Canada Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$203,836 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ServiceNow şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$148,889 tutarındadır.

