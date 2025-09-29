Şirket Dizini
ServiceNow
ServiceNow Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşlar

ServiceNow şirketinde ortalama Müşteri Hizmetleri Operasyonları toplam tazminatı year başına €68.3K ile €93.2K arasında değişmektedir. ServiceNow şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€73.1K - €88.3K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€68.3K€73.1K€88.3K€93.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

ServiceNowのMüşteri Hizmetleri Operasyonlarıで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€93,169です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ServiceNowのMüşteri Hizmetleri Operasyonları職種で報告されている年間総報酬の中央値は€68,270です。

