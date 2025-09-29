Şirket Dizini
ServiceNow
ServiceNow İş Operasyonları Müdürü Maaşlar

ServiceNow şirketinde İş Operasyonları Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $439K tutarındadır. ServiceNow şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Medyan Paket
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Yıllık toplam
$439K
Seviye
IC5
Temel maaş
$220K
Stock (/yr)
$175K
Prim
$44K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
18 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ServiceNow?

$160K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ServiceNow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

ServiceNow şirketindeki İş Operasyonları Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $517,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ServiceNow şirketinde İş Operasyonları Müdürü rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $386,500 tutarındadır.

