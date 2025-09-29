Şirket Dizini
ServiceChannel
ServiceChannel Teknik Program Müdürü Maaşlar

ServiceChannel şirketinde in United States ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına $145K ile $207K arasında değişmektedir. ServiceChannel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$165K - $187K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$145K$165K$187K$207K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir ServiceChannel?

SSS

ServiceChannel şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $206,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ServiceChannel şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,250 tutarındadır.

