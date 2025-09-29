Şirket Dizini
Service NSW
Service NSW Müşteri Hizmetleri Maaşlar

Service NSW şirketinde in Australia ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına A$91.1K ile A$132K arasında değişmektedir. Service NSW şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

A$103K - A$120K
Australia
Service NSW şirketindeki in Australia Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam A$132,161 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Service NSW şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in Australia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat A$91,069 tutarındadır.

