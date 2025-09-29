Şirket Dizini
Serve Robotics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İnsan Kaynakları

  • Tüm İnsan Kaynakları Maaşları

Serve Robotics İnsan Kaynakları Maaşlar

Serve Robotics şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $203K ile $288K arasında değişmektedir. Serve Robotics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$230K - $273K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$203K$230K$273K$288K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İnsan Kaynakları maaş bilgisis için Serve Robotics kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Serve Robotics?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İnsan Kaynakları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Serve Robotics şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $287,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Serve Robotics şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $202,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Serve Robotics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Coinbase
  • Pinterest
  • Dropbox
  • Netflix
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar