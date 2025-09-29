Şirket Dizini
Seran Bioscience
Seran Bioscience Malzeme Mühendisi Maaşlar

Seran Bioscience şirketinde in United States ortalama Malzeme Mühendisi toplam tazminatı year başına $113K ile $164K arasında değişmektedir. Seran Bioscience şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$128K - $149K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$113K$128K$149K$164K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Kariyer seviyeleri nelerdir Seran Bioscience?

SSS

Seran Bioscience şirketindeki in United States Malzeme Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $163,625 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Seran Bioscience şirketinde Malzeme Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $112,750 tutarındadır.

