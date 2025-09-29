Şirket Dizini
Sequoia Capital
Sequoia Capital Pazarlama Maaşlar

Sequoia Capital şirketinde in United States ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına $285K ile $399K arasında değişmektedir. Sequoia Capital şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

$308K - $358K
SSS

The highest paying salary package reported for a Pazarlama at Sequoia Capital in United States sits at a yearly total compensation of $398,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia Capital for the Pazarlama role in United States is $284,750.

