Senao Networks
  Maaşlar
  İdari Asistan

  Tüm İdari Asistan Maaşları

Senao Networks İdari Asistan Maaşlar

Senao Networks şirketinde in Taiwan ortalama İdari Asistan toplam tazminatı year başına NT$547K ile NT$777K arasında değişmektedir. Senao Networks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

NT$622K - NT$737K
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
NT$547KNT$622KNT$737KNT$777K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Senao Networks?

SSS

Senao Networks şirketindeki in Taiwan İdari Asistan pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$777,266 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Senao Networks şirketinde İdari Asistan rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$547,466 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar