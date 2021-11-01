Şirket Dizini
Sempra
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Sempra Maaşlar

Sempra şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $87,636 toplam tazminattan üst seviyede Makine Mühendisi için $223,875 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Sempra. Son güncellenme: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Muhasebeci
$135K
İş Analisti
$119K
Veri Analisti
$87.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Elektrik Mühendisi
$108K
Makine Mühendisi
$224K
Proje Müdürü
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Yazılım Mühendisi
$124K
Teknik Program Müdürü
$181K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Sempra şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $223,875 tazminatla Makine Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sempra şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,970 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Sempra için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar