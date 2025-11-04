Şirket Dizini
Semgrep
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Semgrep Yazılım Mühendisi Maaşlar

Semgrep şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $180K tutarındadır. Semgrep şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
company icon
Semgrep
Security Research
San Francisco, CA
Yıllık toplam
$180K
Seviye
L3
Temel maaş
$170K
Stock (/yr)
$10K
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Semgrep?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

Semgrep şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $358,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Semgrep şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,000 tutarındadır.

