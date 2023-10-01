Semgrep Maaşlar

Semgrep şirketinin maaşları alt seviyede Cybersecurity Analyst için yıllık $120,600 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $180,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Semgrep . Son güncellenme: 10/26/2025