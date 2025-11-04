Şirket Dizini
Selligence
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Selligence Yazılım Mühendisi Maaşlar

Selligence şirketinde in United Kingdom ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına £19.5K ile £27.8K arasında değişmektedir. Selligence şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£22.4K - £26.2K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£19.5K£22.4K£26.2K£27.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Selligence?

SSS

Selligence şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £27,849 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Selligence şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £19,518 tutarındadır.

