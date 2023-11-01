Şirket Dizini
Selina
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Selina Maaşlar

Selina şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $16,318 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $149,250 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Selina. Son güncellenme: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
İnsan Kaynakları
$16.3K
Pazarlama
$149K
Ürün Müdürü
$86.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Yazılım Mühendisi
$69.7K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Selina şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $149,250 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Selina şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $78,070 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Selina için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Amazon
  • Snap
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar