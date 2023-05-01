Selfbook Maaşlar

Selfbook şirketinin maaşları alt seviyede Grafik Tasarımcı için yıllık $126,282 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $139,300 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Selfbook . Son güncellenme: 10/25/2025