Self Maaşlar

Self şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $8,437 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $752,555 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Self. Son güncellenme: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $120K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$9.4K
İdari Asistan
$103K

İş Operasyonları
$201K
Veri Analisti
$8.4K
Donanım Mühendisi
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Yönetim Danışmanı
$71.4K
Pazarlama
$106K
Ürün Tasarımcısı
$100K
Ürün Müdürü
$753K
Proje Müdürü
$131K
Satış
$23.2K
Teknik Program Müdürü
$249K
SSS

Self şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $752,555 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Self şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $104,849 tutarındadır.

