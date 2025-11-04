Şirket Dizini
Selerix Systems
Selerix Systems Yazılım Mühendisi Maaşlar

Selerix Systems şirketinde in Belarus ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına BYN 51K ile BYN 72.8K arasında değişmektedir. Selerix Systems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

BYN 58.5K - BYN 68.4K
Belarus
Yaygın Aralık
Olası Aralık
BYN 51KBYN 58.5KBYN 68.4KBYN 72.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 298K
Stripe logo
+BYN 66.9K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.6K
Kariyer seviyeleri nelerdir Selerix Systems?

SSS

Selerix Systems şirketindeki in Belarus Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BYN 72,772 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Selerix Systems şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Belarus için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BYN 51,003 tutarındadır.

