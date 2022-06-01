Şirket Dizini
SEI
SEI Maaşlar

SEI şirketinin maaşları alt seviyede Mali Analист için yıllık $65,097 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $194,025 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SEI. Son güncellenme: 10/25/2025

Muhasebeci
$65.1K
Veri Bilimci
$194K
Mali Analист
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Yönetim Danışmanı
$149K
Ürün Müdürü
$112K
Yazılım Mühendisi
$154K
SSS

SEI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $194,025 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SEI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $149,250 tutarındadır.

