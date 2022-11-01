Şirket Dizini
SEI Investments
SEI Investments Maaşlar

SEI Investments şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $24,556 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $155,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SEI Investments. Son güncellenme: 10/25/2025

İş Analisti
Median $100K
Ürün Müdürü
Median $155K
Yazılım Mühendisi
Median $24.6K

Muhasebeci
$74.6K
İdari Asistan
$42.9K
İş Operasyonları
$49.2K
Mali Analист
$50K
SSS

SEI Investments şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $155,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SEI Investments şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $49,980 tutarındadır.

