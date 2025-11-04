Şirket Dizini
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Finansal Analist Maaşlar

Segantii Capital Management şirketinde in Hong Kong (SAR) ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına HK$3.26M ile HK$4.46M arasında değişmektedir. Segantii Capital Management şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Yaygın Aralık
Olası Aralık
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Segantii Capital Management?

SSS

Segantii Capital Management şirketindeki in Hong Kong (SAR) Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HKHK$34,642,970 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Segantii Capital Management şirketinde Finansal Analist rolü in Hong Kong (SAR) için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HKHK$25,304,430 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar