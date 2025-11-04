Şirket Dizini
SEG Automotive
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İnsan Kaynakları

  • Tüm İnsan Kaynakları Maaşları

SEG Automotive İnsan Kaynakları Maaşlar

SEG Automotive şirketinde in Portugal ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına €13.6K ile €19.5K arasında değişmektedir. SEG Automotive şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€15.6K - €18.3K
Portugal
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€13.6K€15.6K€18.3K€19.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İnsan Kaynakları maaş bilgisis için SEG Automotive kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir SEG Automotive?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İnsan Kaynakları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

SEG Automotive şirketindeki in Portugal İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €19,453 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SEG Automotive şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Portugal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €13,634 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    SEG Automotive için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • Dropbox
  • Lyft
  • Apple
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar