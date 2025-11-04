Şirket Dizini
Securonix
Securonix Yazılım Mühendisi Maaşlar

Securonix şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.04M tutarındadır. Securonix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.04M
Seviye
L1
Temel maaş
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Securonix?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Securonix şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,825,005 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Securonix şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,041,355 tutarındadır.

