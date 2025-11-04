Şirket Dizini
Securonix
  • Maaşlar
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

Securonix Ürün Müdürü Maaşlar

Securonix şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $180K tutarındadır. Securonix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Yıllık toplam
$180K
Seviye
Senior
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
10 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Securonix?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

Securonix şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $222,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Securonix şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $170,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar