SecurityScorecard şirketinde in Canada ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına CA$157K ile CA$220K arasında değişmektedir. SecurityScorecard şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$170K - CA$198K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$157KCA$170KCA$198KCA$220K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Kariyer seviyeleri nelerdir SecurityScorecard?

SSS

SecurityScorecard şirketindeki in Canada Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$220,032 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SecurityScorecard şirketinde Veri Bilimci rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$157,166 tutarındadır.

