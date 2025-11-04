Şirket Dizini
Security Compass
Security Compass Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Security Compass şirketinde in Canada Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CA$181K tutarındadır. Security Compass şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$181K
Seviye
L3
Temel maaş
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$4.6K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
11 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

Security Compass şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$183,708 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Security Compass şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$180,881 tutarındadır.

