Securiport şirketinde in United States ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına $84.5K ile $121K arasında değişmektedir. Securiport şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$96.8K - $113K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$84.5K$96.8K$113K$121K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Securiport?

SSS

Securiport şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $120,510 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Securiport şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $84,460 tutarındadır.

