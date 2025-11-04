Şirket Dizini
Secureworks
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Secureworks Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Secureworks şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $210K tutarındadır. Secureworks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
company icon
Secureworks
User Interface Senior Principal Engineer
Atlanta, GA
Yıllık toplam
$210K
Seviye
Senior Principal
Temel maaş
$185K
Stock (/yr)
$0
Prim
$25K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
20 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Secureworks şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $222,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Secureworks şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $210,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Secureworks için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar