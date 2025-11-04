Şirket Dizini
Secure Code Warrior
Secure Code Warrior Satış Maaşlar

Secure Code Warrior şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $123K ile $179K arasında değişmektedir. Secure Code Warrior şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$140K - $162K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$123K$140K$162K$179K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Secure Code Warrior?

SSS

Secure Code Warrior şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $178,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Secure Code Warrior şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar