Secret Escapes
Secret Escapes Ürün Müdürü Maaşlar

Secret Escapes şirketinde in Poland ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına PLN 61.4K ile PLN 84.1K arasında değişmektedir. Secret Escapes şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PLN 66.6K - PLN 79K
Poland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PLN 61.4KPLN 66.6KPLN 79KPLN 84.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Secret Escapes?

SSS

Secret Escapes şirketindeki in Poland Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 84,125 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Secret Escapes şirketinde Ürün Müdürü rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 61,448 tutarındadır.

