Second Harvest of Silicon Valley şirketinde in United States ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına $68.1K ile $98.8K arasında değişmektedir. Second Harvest of Silicon Valley şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$77.2K - $89.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$68.1K$77.2K$89.6K$98.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Second Harvest of Silicon Valley?

SSS

Second Harvest of Silicon Valley şirketindeki in United States Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $98,770 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Second Harvest of Silicon Valley şirketinde Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $68,060 tutarındadır.

