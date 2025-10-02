Şirket Dizini
Scotiabank
Scotiabank Girişim Sermayedarı Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area ortalama Girişim Sermayedarı toplam tazminatı year başına CA$83.3K ile CA$119K arasında değişmektedir. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Ortalama Toplam Tazminat

CA$95.5K - CA$112K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$83.3KCA$95.5KCA$112KCA$119K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$225K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Scotiabank?

SSS

Scotiabank şirketindeki in Greater Toronto Area Girişim Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$118,824 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scotiabank şirketinde Girişim Sermayedarı rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$83,278 tutarındadır.

